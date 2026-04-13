Manutenção na BR-376 e obras no Contorno Norte de Curitiba afetam trânsito nesta segunda-feira

O início de semana exige paciência e planejamento dos motoristas que trafegam pelas rodovias do Paraná. O trânsito é impactado por frentes de obras de infraestrutura, especialmente nos acessos a Curitiba, além de pontos de atenção devido a acidentes graves registrados nas últimas horas.
Na BR-376, a manutenção entre Tijucas do Sul e Guaratuba deixa o fluxo lento, enquanto no Contorno Norte de Curitiba (PR-418), o início da construção de um novo viaduto altera a rotina dos viajantes.
Obras e Bloqueios
PR-418 (Contorno Norte de Curitiba):
Local: Proximidades da Pedreira do Butiatuvinha.
Situação: Bloqueio parcial para o início das obras de construção de um viaduto pela concessionária Via Araucária.
Impacto: Retenções e necessidade de atenção a desvios no trecho urbano de grande fluxo.
BR-376 (Serra):
Local: Entre o km 663,5 e o km 672, no trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba.
Duração: Operação de manutenção em andamento.
Impacto: Tráfego em pista simples nos dois sentidos, resultando em fluxo lento, principalmente para quem segue em direção a Santa Catarina.
PRC-466 (Centro-Sul):
Local: Trecho entre Turvo e Palmeirinha.
Situação: Interdição programada para detonação de rochas entre 14h e 17h em dias específicos desta semana.
Impacto: Bloqueio total da via durante a operação; as obras de duplicação em concreto atingiram 30% de conclusão.
PR-445 (Norte):
Local: Entre Lerroville e Irerê (Londrina/Tamarana).
Impacto: Trecho em fase final de duplicação. Motoristas devem ter atenção a máquinas na pista e eventuais desvios.
Ocorrências e Acidentes
BR-116 (Rio Negro):
Local: km 202.
Situação: Resquícios de lentidão e presença de perícia após grave colisão frontal ocorrida no domingo (12/04), que resultou em três mortes.
Impacto: Tráfego flui, mas exige atenção redobrada pela complexidade do local.
BR-373 (Ponta Grossa):
Local: Perímetro urbano.
Situação: Registro de atropelamento fatal no acostamento.
Impacto: Alerta para cuidado redobrado com pedestres em áreas urbanizadas.
Manutenção e Mudanças de Longa Duração
BR-277 (Serra do Mar): Manutenção pontual na encosta do km 43 com interdições parciais programadas ao longo de todo o mês de abril.
PR-092 (Norte Pioneiro): Serviços de conservação do pavimento em um trecho de 53 km entre Santo Antônio da Platina e Porto Leopoldino.
Nota ao motorista: Além das obras, a neblina matinal em trechos de serra (BR-277 e BR-376) tem sido frequente, exigindo faróis acesos e maior distância de segurança.