Manutenção na BR-376 e obras no Contorno Norte de Curitiba afetam trânsito nesta segunda-feira

O início de semana exige paciência e planejamento dos motoristas que trafegam pelas rodovias do Paraná. O trânsito é impactado por frentes de obras de infraestrutura, especialmente nos acessos a Curitiba, além de pontos de atenção devido a acidentes graves registrados nas últimas horas.

Na BR-376, a manutenção entre Tijucas do Sul e Guaratuba deixa o fluxo lento, enquanto no Contorno Norte de Curitiba (PR-418), o início da construção de um novo viaduto altera a rotina dos viajantes.

Obras e Bloqueios

PR-418 (Contorno Norte de Curitiba):

Local: Proximidades da Pedreira do Butiatuvinha.

Situação: Bloqueio parcial para o início das obras de construção de um viaduto pela concessionária Via Araucária.

Impacto: Retenções e necessidade de atenção a desvios no trecho urbano de grande fluxo.

BR-376 (Serra):

Local: Entre o km 663,5 e o km 672, no trecho entre Tijucas do Sul e Guaratuba.

Duração: Operação de manutenção em andamento.

Impacto: Tráfego em pista simples nos dois sentidos, resultando em fluxo lento, principalmente para quem segue em direção a Santa Catarina.

PRC-466 (Centro-Sul):

Local: Trecho entre Turvo e Palmeirinha.

Situação: Interdição programada para detonação de rochas entre 14h e 17h em dias específicos desta semana.

Impacto: Bloqueio total da via durante a operação; as obras de duplicação em concreto atingiram 30% de conclusão.

PR-445 (Norte):

Local: Entre Lerroville e Irerê (Londrina/Tamarana).

Impacto: Trecho em fase final de duplicação. Motoristas devem ter atenção a máquinas na pista e eventuais desvios.

Ocorrências e Acidentes

BR-116 (Rio Negro):

Local: km 202.

Situação: Resquícios de lentidão e presença de perícia após grave colisão frontal ocorrida no domingo (12/04), que resultou em três mortes.

Impacto: Tráfego flui, mas exige atenção redobrada pela complexidade do local.

BR-373 (Ponta Grossa):

Local: Perímetro urbano.

Situação: Registro de atropelamento fatal no acostamento.

Impacto: Alerta para cuidado redobrado com pedestres em áreas urbanizadas.

Manutenção e Mudanças de Longa Duração

BR-277 (Serra do Mar): Manutenção pontual na encosta do km 43 com interdições parciais programadas ao longo de todo o mês de abril.

PR-092 (Norte Pioneiro): Serviços de conservação do pavimento em um trecho de 53 km entre Santo Antônio da Platina e Porto Leopoldino.

Nota ao motorista: Além das obras, a neblina matinal em trechos de serra (BR-277 e BR-376) tem sido frequente, exigindo faróis acesos e maior distância de segurança.