Elétrico ou 1.0? Veja quanto custa rodar 100 km com cada um no Paraná

O cenário das ruas paranaenses está mudando silenciosamente. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Paraná consolidou-se em 2025 como o 5º estado que mais vendeu veículos eletrificados leves no Brasil, com 14.024 unidades. Curitiba acompanha o ritmo, ocupando também a 5ª posição entre os municípios, com 6.488 emplacamentos no último ano.
Os dados do Detran-PR confirmam a tendência: entre 2023 e 2025, o número de registros de veículos 100% elétricos saltou de 2.736 para 6.171 anuais. Em 2026, os números parciais de janeiro e fevereiro já somam 1.234 novos emplacamentos.
Na ponta do lápis, vale mesmo ter um carro elétrico na garagem?
De acordo com o Professor Alexandre Lara, Coordenador de Engenharia Mecânica da Universidade Tuiuti do Paraná, a vantagem operacional é nítida. “Rodar com elétrico tende a sair até 60-70% mais barato que com um carro 1.0 a gasolina quando a recarga é doméstica”, explica.
Essa diferença é sentida na prática por quem usa o carro para gerar renda. O motorista de aplicativo Jefferson Fraga é um dos paranaenses que já abandonou a combustão e não pretende retroceder.
“Não volto mais para o carro à gasolina. Antes, com um carro 1.6, gastava cerca de R$ 4 mil em combustível. Agora meus gastos com energia elétrica estão bem menores, sem contar o conforto para rodar horas com aplicativo”, afirma Jefferson.
Confira o comparativo de custo para rodar 100 km, segundo o professor Alexandre Lara*:
- Elétrico (Recarga em casa): R$ 13,00 a R$ 25,00
- Elétrico (Ponto público rápido): ~ R$ 37,50
- Gasolina (Carro 1.0): R$ 46,00 a R$ 65,00
*Apesar desta conta, o professor ressalta que o consumo depende de diversos fatores como manutenção do veículo, calibragem de pneus, trajeto, peso carregado pelo veículo e estilo de condução.
O desafio do carregamento e a conta de luz
Muitos motoristas questionam se basta plugar o carro na tomada da garagem. Segundo o professor Lara, embora legalmente possível, a tomada comum de 10A é lenta, levando mais de 8 horas para uma carga cheia. “Do ponto de vista técnico ideal, o mais indicado é uma instalação segura e em conformidade com as normas vigentes (NBR 5410 e da NBR 17019), feita por profissional devidamente habilitado e qualificado”, ressalta.
O ideal é a instalação de um Wallbox (220V/32A), que oferece mais segurança e velocidade, mas exige um investimento extra de cerca de R$ 10 mil em equipamentos.
Na conta de luz, o impacto médio relatado por usuários fica entre R$ 150 e R$ 250 mensais, valor que ainda é consideravelmente inferior ao gasto com combustíveis fósseis para a mesma quilometragem.
Bateria do carro elétrico “vicia” como a do celular?
Diferente do que muitos pensam, as baterias de íons de lítio não “viciam”. Elas degradam muito mais lentamente e mantêm mais de 80-90% da capacidade após oito a dez anos. As fabricantes oferecem garantias de cerca de oito anos ou 160 mil km. Fora desse prazo, contudo, o custo assusta: a troca total do pack pode custar de 30% a 50% do valor do carro (entre R$ 40 mil e R$ 80 mil para modelos de entrada).
“Em muitos casos, a substituição modular (trocando apenas módulos específicos ou reparando células) pode custar bem menos que a troca total. A bateria dificilmente precisará ser trocada nos primeiros oito, dez anos se usada normalmente, e a garantia cobre degradação significativa nesse período”, disse o professor.
O seguro: 15% mais caro e franquias altas
Se na manutenção há economia, no seguro o bolso sente o peso da tecnologia. Wilson Pereira, CEO da Fianzas Curitiba e Vice-Presidente do Sincor-PR, revela que o seguro de um elétrico possui um adicional de 10% a 15% no preço em comparação a um veículo a combustão equivalente.
“As seguradoras consideram um valor de franquia mais elevado, também na proporção de 10% a 15%. Algumas companhias ainda não aceitam o risco ou limitam a cobertura a 80% do valor do carro”, alerta Pereira.
Em caso de colisão que atinja a bateria, se o custo de reparo representar 75% do valor do veículo, a seguradora decreta Perda Total (PT) e indeniza o proprietário integralmente.
Comparativo: Elétrico vs. Combustão (Paraná 2026)
|Categoria
|Veículo Elétrico
|Veículo 1.0 Gasolina
|Custo p/ 100km
|R$ 13,00 — R$ 25,00
(Recarga doméstica)
|R$ 46,00 — R$ 65,00
|Manutenção
|Simplificada
Sem óleo ou correias
|Frequente
Filtros, óleo e peças móveis
|Custo do Seguro
|10% a 15% mais caro
|Valor padrão de mercado
|Preço de Aquisição
|R$ 110 mil — R$ 140 mil
|A partir de R$ 75 mil*
|Garantia Bateria
|8 anos ou 160 mil km
|N/A
*Fontes: Prof. Alexandre Lara (UTP), Wilson Pereira (Sincor-PR) e ABVE/Detran-PR.
Veredito: para quem o elétrico é viável?
Os estudos mostram que o carro elétrico é financeiramente vantajoso para o paranaense que faz uso urbano intenso (como motoristas de aplicativo e frotistas) e que tem a possibilidade de carregar o veículo em casa. Para quem viaja longas distâncias com frequência, a escolha ainda depende da infraestrutura de recarga rápida nas estradas paranaenses.
“Modelos de estudos comparativos mostram que, ao longo de 5 ou 6 anos e com rodagem urbana típica (10 a 20 mil km/ano), os custos de um elétrico podem ficar iguais ou menores do que um carro a combustão quando se soma energia, manutenção e impostos”, explicou o professor.
Entenda os tipos de carros eletrificados
Os veículos eletrificados podem funcionar totalmente com eletricidade ou combinar motor elétrico com combustão. Veja abaixo as principais categorias presentes no mercado.
⚡ BEV
Battery Electric Vehicle
Carro 100% elétrico
- Não possui motor a combustão
- Funciona apenas com baterias
- Precisa ser carregado na tomada
- Zero emissão de poluentes
🔌 PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle
Híbrido que pode ser carregado na tomada
- Motor elétrico + motor a combustão
- Roda alguns km só com eletricidade
- Permite carregar na tomada
- Também recarrega durante o uso
🔋 HEV
Hybrid Electric Vehicle
Híbrido tradicional
- Motor elétrico + combustão
- Não precisa carregar na tomada
- Bateria recarrega na frenagem
- Sistema alterna automaticamente os motores
⚙️ HEV FHEV
Full Hybrid Electric Vehicle
Híbrido completo
- Pode rodar apenas no motor elétrico por curtas distâncias
- Alterna entre motor elétrico, combustão ou ambos
- Não precisa carregar na tomada
Resumo rápido
|Tipo
|Motor elétrico
|Motor a combustão
|Carrega na tomada
|BEV
|Sim
|Não
|Sim
|PHEV
|Sim
|Sim
|Sim
|HEV
|Sim
|Sim
|Não
|HEV FHEV
|Sim
|Sim
|Não