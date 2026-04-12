Economia

Elétrico ou 1.0? Veja quanto custa rodar 100 km com cada um no Paraná

6 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 12/04/26 18h42
Imagem mostra um carro elétrico branco sendo carregado.
Foto: Depositphotos

O cenário das ruas paranaenses está mudando silenciosamente. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o Paraná consolidou-se em 2025 como o 5º estado que mais vendeu veículos eletrificados leves no Brasil, com 14.024 unidades. Curitiba acompanha o ritmo, ocupando também a 5ª posição entre os municípios, com 6.488 emplacamentos no último ano.

Os dados do Detran-PR confirmam a tendência: entre 2023 e 2025, o número de registros de veículos 100% elétricos saltou de 2.736 para 6.171 anuais. Em 2026, os números parciais de janeiro e fevereiro já somam 1.234 novos emplacamentos.

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Na ponta do lápis, vale mesmo ter um carro elétrico na garagem?

De acordo com o Professor Alexandre Lara, Coordenador de Engenharia Mecânica da Universidade Tuiuti do Paraná, a vantagem operacional é nítida. “Rodar com elétrico tende a sair até 60-70% mais barato que com um carro 1.0 a gasolina quando a recarga é doméstica”, explica.

Essa diferença é sentida na prática por quem usa o carro para gerar renda. O motorista de aplicativo Jefferson Fraga é um dos paranaenses que já abandonou a combustão e não pretende retroceder.

“Não volto mais para o carro à gasolina. Antes, com um carro 1.6, gastava cerca de R$ 4 mil em combustível. Agora meus gastos com energia elétrica estão bem menores, sem contar o conforto para rodar horas com aplicativo”, afirma Jefferson.

Confira o comparativo de custo para rodar 100 km, segundo o professor Alexandre Lara*:

  • Elétrico (Recarga em casa): R$ 13,00 a R$ 25,00
  • Elétrico (Ponto público rápido): ~ R$ 37,50
  • Gasolina (Carro 1.0): R$ 46,00 a R$ 65,00

*Apesar desta conta, o professor ressalta que o consumo depende de diversos fatores como manutenção do veículo, calibragem de pneus, trajeto, peso carregado pelo veículo e estilo de condução.

O desafio do carregamento e a conta de luz

Muitos motoristas questionam se basta plugar o carro na tomada da garagem. Segundo o professor Lara, embora legalmente possível, a tomada comum de 10A é lenta, levando mais de 8 horas para uma carga cheia. “Do ponto de vista técnico ideal, o mais indicado é uma instalação segura e em conformidade com as normas vigentes (NBR 5410 e da NBR 17019), feita por profissional devidamente habilitado e qualificado”, ressalta.

O ideal é a instalação de um Wallbox (220V/32A), que oferece mais segurança e velocidade, mas exige um investimento extra de cerca de R$ 10 mil em equipamentos.

Na conta de luz, o impacto médio relatado por usuários fica entre R$ 150 e R$ 250 mensais, valor que ainda é consideravelmente inferior ao gasto com combustíveis fósseis para a mesma quilometragem.

Imagem mostra um wallbox e um carro preto sendo carregado.
Foto: Depositphotos

Bateria do carro elétrico “vicia” como a do celular?

Diferente do que muitos pensam, as baterias de íons de lítio não “viciam”. Elas degradam muito mais lentamente e mantêm mais de 80-90% da capacidade após oito a dez anos. As fabricantes oferecem garantias de cerca de oito anos ou 160 mil km. Fora desse prazo, contudo, o custo assusta: a troca total do pack pode custar de 30% a 50% do valor do carro (entre R$ 40 mil e R$ 80 mil para modelos de entrada).

“Em muitos casos, a substituição modular (trocando apenas módulos específicos ou reparando células) pode custar bem menos que a troca total. A bateria dificilmente precisará ser trocada nos primeiros oito, dez anos se usada normalmente, e a garantia cobre degradação significativa nesse período”, disse o professor.

O seguro: 15% mais caro e franquias altas

Se na manutenção há economia, no seguro o bolso sente o peso da tecnologia. Wilson Pereira, CEO da Fianzas Curitiba e Vice-Presidente do Sincor-PR, revela que o seguro de um elétrico possui um adicional de 10% a 15% no preço em comparação a um veículo a combustão equivalente.

“As seguradoras consideram um valor de franquia mais elevado, também na proporção de 10% a 15%. Algumas companhias ainda não aceitam o risco ou limitam a cobertura a 80% do valor do carro”, alerta Pereira.

Em caso de colisão que atinja a bateria, se o custo de reparo representar 75% do valor do veículo, a seguradora decreta Perda Total (PT) e indeniza o proprietário integralmente.

Comparativo: Elétrico vs. Combustão (Paraná 2026)

CategoriaVeículo ElétricoVeículo 1.0 Gasolina
Custo p/ 100kmR$ 13,00 — R$ 25,00
(Recarga doméstica)		R$ 46,00 — R$ 65,00
ManutençãoSimplificada
Sem óleo ou correias		Frequente
Filtros, óleo e peças móveis
Custo do Seguro10% a 15% mais caroValor padrão de mercado
Preço de AquisiçãoR$ 110 mil — R$ 140 milA partir de R$ 75 mil*
Garantia Bateria8 anos ou 160 mil kmN/A

*Fontes: Prof. Alexandre Lara (UTP), Wilson Pereira (Sincor-PR) e ABVE/Detran-PR.

Veredito: para quem o elétrico é viável?

Os estudos mostram que o carro elétrico é financeiramente vantajoso para o paranaense que faz uso urbano intenso (como motoristas de aplicativo e frotistas) e que tem a possibilidade de carregar o veículo em casa. Para quem viaja longas distâncias com frequência, a escolha ainda depende da infraestrutura de recarga rápida nas estradas paranaenses.

“Modelos de estudos comparativos mostram que, ao longo de 5 ou 6 anos e com rodagem urbana típica (10 a 20 mil km/ano), os custos de um elétrico podem ficar iguais ou menores do que um carro a combustão quando se soma energia, manutenção e impostos”, explicou o professor.

Entenda os tipos de carros eletrificados

Os veículos eletrificados podem funcionar totalmente com eletricidade ou combinar motor elétrico com combustão. Veja abaixo as principais categorias presentes no mercado.

⚡ BEV

Battery Electric Vehicle

Carro 100% elétrico

  • Não possui motor a combustão
  • Funciona apenas com baterias
  • Precisa ser carregado na tomada
  • Zero emissão de poluentes
Resumo: totalmente elétrico

🔌 PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Híbrido que pode ser carregado na tomada

  • Motor elétrico + motor a combustão
  • Roda alguns km só com eletricidade
  • Permite carregar na tomada
  • Também recarrega durante o uso
Resumo: híbrido plugável

🔋 HEV

Hybrid Electric Vehicle

Híbrido tradicional

  • Motor elétrico + combustão
  • Não precisa carregar na tomada
  • Bateria recarrega na frenagem
  • Sistema alterna automaticamente os motores
Resumo: híbrido autocarregável

⚙️ HEV FHEV

Full Hybrid Electric Vehicle

Híbrido completo

  • Pode rodar apenas no motor elétrico por curtas distâncias
  • Alterna entre motor elétrico, combustão ou ambos
  • Não precisa carregar na tomada
Resumo: híbrido mais avançado

Resumo rápido

Tipo Motor elétrico Motor a combustão Carrega na tomada
BEV Sim Não Sim
PHEV Sim Sim Sim
HEV Sim Sim Não
HEV FHEV Sim Sim Não
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