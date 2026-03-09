Rua no Sítio Cercado terá sentido único a partir desta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta terça-feira (10/3), a Rua Olívio Domingos Leonardi, no Sítio Cercado, passará a ter sentido único de circulação. A mudança estabelece o fluxo de veículos da Rua Lupionópolis em direção à Rua Nova Aurora.

A alteração foi determinada pela Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) com o objetivo de organizar o tráfego e aumentar a segurança de motoristas e pedestres na região. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores sobre a nova configuração viária.

A implementação da mudança está prevista para ocorrer no horário e data estabelecidos, porém pode ser adiada em caso de chuva. A SMDT ressalta que intervenções no trânsito são baseadas em estudos técnicos que analisam o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local.

Essas análises levam em consideração o monitoramento contínuo realizado pela secretaria, bem como as solicitações recebidas através da Central 156 e do Programa Fala Curitiba, canais de comunicação entre a população e a administração municipal.