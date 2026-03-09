Cirque du Soleil volta a Curitiba em novembro com releitura do espetáculo Alegría

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba volta a receber o Cirque du Soleil em 2026. Com o espetáculo Alegría – Um Novo Dia, uma releitura da produção mais icônica, Alegría, as apresentações na capital paranaense acontecerão de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais.

Os ingressos estarão disponíveis para venda online e em ponto físico especial, no Pátio Batel. A ação é inédita e reforça o shopping como promotor do cenário artístico da capital paranaense e entusiasta de grandes eventos como os do Cirque du Soleil.

O Cirque du Soleil também tem passagem marcada em São Paulo, entre 20 de agosto e 8 de novembro.

+ Leia mais Sidney Magal abre o jogo sobre AVC e conta segredo da longevidade

Alegría – Um Novo Dia: detalhes sobre o show

Alegría – Um Novo Dia é uma releitura do clássico Alegría, do Cirque du Soleil — um dos espetáculos mais amados da companhia, que ajudou a forjar estilo característico ao encantar mais de 14 milhões de espectadores em 255 cidades ao redor do mundo, entre 1994 e 2013. Tão icônica quanto a própria montagem ao vivo, a trilha sonora de Alegría recebeu uma indicação ao Grammy após o lançamento, em 1995, e continua sendo, até hoje, o álbum mais comprado e reproduzido do Cirque du Soleil.

Em turnê pelo Brasil entre 2006 e 2007, Alegría estabeleceu vínculo entre o Cirque du Soleil e o público brasileiro, abrindo caminho para outras sete produções que passaram a circular pelo país desde então.

Ao redefinir a narrativa original e a direção de cena, renovar os números acrobáticos e adotar uma estética contemporânea, Alegría – Um Novo Dia apresenta uma criação surpreendente: uma versão moderna que reacende as emoções e a magia de Alegría, celebrando os pilares do sucesso do espetáculo: melodias inesquecíveis, temas atemporais e um universo barroco imersivo, repleto de lirismo e nostalgia.

Uma ode acrobática à força da esperança, Alegría – Um Novo Dia explora a disputa de poder entre a velha ordem e a juventude que anseia por renovação, no coração de um reino outrora glorioso que perdeu seu rei. Enquanto o bobo da corte tenta, desajeitadamente, assumir o trono, um desejo crescente de mudança emerge das ruas para desafiar o status quo e devolver a alegria a um mundo em decadência.

Como é tradição no Cirque du Soleil, Alegría – Um Novo Dia surpreende com uma fusão poderosa de acrobacias emocionantes, trilha sonora ao vivo, figurinos exuberantes, cenários inovadores e um humor irresistível — transformando a Grande Tenda (Big Top) em um reino imaginário onde a revolução paira no ar. Com um elenco de 54 artistas de diversas partes do mundo, o clássico reinventado já encantou mais de 3,5 milhões de espectadores em sete países desde a estreia em 2019.

Para mais informações, acesse o site do Cirque du Soleil.

Venda de ingressos do Cirque du Soleil em Curitiba

Pré-venda EQI Investimentos: ingressos disponíveis nas bilheterias físicas (em Curitiba no Pátio Batel) e online a partir de 16 de março, às 10h, até 29 de março, às 23h59.

Pré-venda Cirque Club: ingressos estarão disponíveis online, com exclusividade para membros do Cirque Club, em 30 de março, das 10h até às 23h59. Para assinatura gratuita, visite o site.

Venda geral: a partir de 31 de março, às 10h, nas bilheterias físicas (em Curitiba no Pátio Batel) e online.

Valores dos ingressos

SETORES E PREÇOS DE 1º LOTE*

VIP EXPERIENCE BY EQI Investimentos: R$ 1.430,00 (inteira) | R$ 960,00 (meia)**

VIP EXPERIENCE BY EQI EQI Investimentos (visão parcial): R$ 1.430,00 (inteira) | R$ 960,00 (meia)**

PREMIUM: R$ 940,00 (inteira) | R$ 470,00 (meia)

PREMIUM (visão parcial): R$ 940,00 (inteira) | R$ 470,00 (meia)

GOLD: R$ 790,00 (inteira) | R$ 395,00 (meia)

GOLD (visão parcial): R$ 790,00 (inteira) | R$ 395,00 (meia)

PLATINUM: R$ 620,00 (inteira) | R$ 310,00 (meia)

PLATINUM (visão parcial): R$ 620,00 (inteira) | R$ 310,00 (meia)

SILVER: R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia)

SILVER (visão parcial): R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia)

Mobilidade reduzida GOLD: R$ 395,00 (meia)

Mobilidade reduzida SILVER: R$ 240,00 (meia)

Cadeirante + acompanhante: R$ 240,00 (meia)

(*) 1º LOTE de ingressos com DISPONIBILIDADE LIMITADA. A virada para o próximo lote ocorrerá automaticamente após o esgotamento das unidades deste lote.

(**) Neste setor, é necessário contratar o serviço adicional por R$490,00, além do valor do ingresso (meia-entrada ou inteira), para um número limitado de assentos de acordo com disponibilidade no ato da compra. O serviço não está sujeito à meia-entrada.

Serviço VIP EXPERIENCE BY EQI Investimentos – Na compra do ingresso para o Setor VIP EXPERIENCE BY EQI está incluso Setor Premium + um adicional de serviços, onde o espectador terá uma experiência especial e diferenciada, reservada para aproximadamente 400 pessoas. O cliente assistirá ao espetáculo nos melhores assentos da arena. Além disso, irá usufruir de todos os benefícios citados abaixo:

Estacionamento;

Serviço de coquetel com menu especialmente acompanhado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (servido uma hora antes do show e durante o intervalo);

Ambiente decorado;

Equipe exclusiva para atendê-lo;

Assentos privilegiados;

Credencial de acesso exclusiva;

Brinde exclusivo;

WI-FI;

Banheiros privativos.