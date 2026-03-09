Pavimentação da PR-405, entre Antonina e Guaraqueçaba, entra na fase de estudos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tão esperada pavimentação da PR-405, ligando Guaraqueçaba a Antonina, deu um passo importante nesta segunda-feira (09/03). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) assinou contrato para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), além do anteprojeto de engenharia da obra.

O trecho contemplado, com 76,61 km de extensão, vai de Guaraqueçaba até o entroncamento com a PR-340, em Antonina. Com investimento de R$ 6,9 milhões e prazo de 24 meses, os trabalhos devem começar nos próximos dias.

O EIA/RIMA é crucial para garantir uma pavimentação sustentável, analisando impactos na fauna, flora, patrimônio arqueológico e cultural, qualidade do ar, recursos hídricos e comunidades locais.

Já o anteprojeto de engenharia vai além da pavimentação, incluindo melhorias em:

Entroncamento com a PR-340

Acessos a terras indígenas e comunidades

Pontos turísticos

13 pontes existentes

Acostamentos e áreas de estacionamento

A elaboração conjunta do EIA/RIMA e anteprojeto assegura que as soluções propostas atendam às exigências ambientais e necessidades das comunidades locais. O contrato também prevê a obtenção de documentação para licenciamento ambiental junto ao Instituto Água e Terra (IAT) e outros órgãos, como Iphan, Funai e Incra.

Após a conclusão desses estudos, o DER/PR licitará a obra de pavimentação. Guaraqueçaba é o último município paranaense sem acesso pavimentado, situação que será resolvida com a futura obra.

Enquanto a pavimentação não se concretiza, o DER/PR mantém um contrato de conservação exclusivo para a PR-405, garantindo a trafegabilidade do trecho. Iniciado em 2022, o serviço conta com investimento de R$ 10,2 milhões.

A pavimentação da PR-405 promete trazer desenvolvimento e melhor qualidade de vida para a região, facilitando o acesso e impulsionando o turismo local. Os curitibanos e demais paranaenses aguardam ansiosos por essa importante obra que conectará de forma mais eficiente o litoral do estado.