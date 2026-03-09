Pavimentação de estrada rural promete aliviar tráfego na BR-376 na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná assinou nesta segunda-feira (09) um convênio com a Prefeitura de Tijucas do Sul para pavimentar 11,6 quilômetros de uma importante estrada intermunicipal. A obra conectará os bairros Rio de Una e Campina, em Tijucas do Sul, até a divisa com o bairro Contenda, em São José dos Pinhais. O investimento total será de R$ 25,37 milhões, com recursos estaduais.

A estrada tem papel estratégico para a mobilidade regional, funcionando como uma ligação direta entre os municípios sem necessidade de acessar a BR-376. Com a pavimentação, espera-se melhorar o deslocamento e oferecer mais segurança aos motoristas e moradores da região.

Além da importância logística, o trecho atende uma área com potencial econômico, marcada pela presença de produtores de agricultura orgânica e empreendimentos turísticos. A proximidade com a Serra do Mar favorece o desenvolvimento do turismo rural e de natureza na região.

O trajeto a ser pavimentado faz parte da antiga Estrada de Joinville, que no passado foi a principal ligação entre o Paraná e o Sul do País. Embora substituída pela BR-376, a rota continua sendo relevante para a integração regional.

A obra se soma a outras intervenções de infraestrutura urbana realizadas pelo governo estadual na Região Metropolitana de Curitiba, como o Novo Corredor Metropolitano do Contorno Sul e as duplicações da Rodovia dos Minérios e da Uva.