Curitiba lança edital de R$ 2,2 milhões para projetos esportivos

- Atualizado: 09/03/26 14h07
Prefeitura de Curitiba lança edital do Fundo Municipal de Esporte e Lazer 2026 com mais de R$ 2,2 milhões para projetos esportivos. Foto: Divulgação/SMELJ

A Prefeitura de Curitiba lançou o Edital nº 01/2026 do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, que destinará R$ 2.209.800,00 para apoiar projetos esportivos e de lazer desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civil (OSCs). O edital, lançado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), é o primeiro a ultrapassar o valor de R$ 2 milhões.

As OSCs interessadas poderão apresentar projetos entre 10 de março e 8 de abril de 2026. Para participar, as organizações devem ter inscrição vigente no Conselho Municipal de Esporte. A expectativa é apoiar entre 40 e 50 instituições que desenvolvem atividades esportivas e de lazer em diferentes regiões da cidade.

Os recursos provêm do orçamento municipal e de emendas parlamentares, visando ampliar e fortalecer iniciativas comunitárias na área esportiva. O edital completo, com critérios de participação e documentação exigida, está disponível no portal de Chamamentos Públicos da Prefeitura e na página da Smelj (esporte.curitiba.pr.gov.br), na seção Fundo Municipal.

Em caso de dúvidas, as instituições podem entrar em contato com a equipe pelos telefones (41) 3350-3738 ou (41) 3350-3763. O edital representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento de projetos esportivos e de lazer em Curitiba, beneficiando diversas comunidades da cidade.

