Homem é preso por invadir casa da mãe e descumprir medida protetiva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso na noite de sábado (7/3) após invadir a casa da mãe no bairro Cajuru, em Curitiba, descumprindo uma medida protetiva. A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência após o suspeito arrombar a porta, quebrar uma vidraça e revirar móveis, supostamente em busca de dinheiro.

Segundo o relato da vítima, o homem a ameaçou com um pedaço de madeira. Ao chegarem ao local, os agentes da Guarda Municipal perseguiram o suspeito, que tentou fugir, e o detiveram a cerca de 50 metros da residência. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia da Mulher de Curitiba para os procedimentos legais.

O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva, previsto na Lei Maria da Penha, e segue sob investigação. A Guarda Municipal de Curitiba já atendeu 389 ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha em 2026, sendo 92 casos de descumprimento de medida protetiva, resultando em 35 prisões.

Em 2025, as equipes da Patrulha Maria da Penha realizaram 9.431 atendimentos na capital paranaense, efetuando 369 prisões e monitorando 4.560 medidas protetivas. Esses dados ressaltam a importância do trabalho contínuo das autoridades no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.