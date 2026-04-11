Grandes eventos causam bloqueios no trânsito de Curitiba neste domingo (12/04)

Quatro eventos esportivos e religiosos vão alterar o trânsito em diferentes regiões de Curitiba no dia 12 de abril, sábado. A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) informa que agentes e monitores estarão nos locais para orientar motoristas, ciclistas e pedestres durante os bloqueios temporários nas vias.
Pela manhã, das 6h às 10h, cerca de 2 mil pessoas participam da Peregrinação ao Santuário da Divina Misericórdia, saindo da Paróquia São Jorge, no Portão, até o Ganchinho. O trajeto inclui bloqueios na Rua Itacolomi, Avenida República Argentina, Avenida Winston Churchill, Terminal Pinheirinho, Rua Joaquim Simões, Via Rápida, Alameda do Sagrado Coração, Rua Nicola Pellanda e Estrada do Ganchinho.
No mesmo período, das 5h30 às 9h30, acontece o Bike and Run – Duathlon, com 450 participantes. A concentração será na Avenida Dário Lopes dos Santos, em frente ao Estádio Durival de Britto e Silva. As interdições temporárias ocorrem na Avenida Dário Lopes dos Santos, Rua São Joaquim, Avenida Comendador Franco, Rua Engenheiros Rebouças e Avenida Conselheiro Laurindo.
Às 9h, o Pedala Tour Matinal – Entre Parques reúne 250 ciclistas com saída da Praça Santos Andrade. O percurso passa por vias do Centro, Bigorrilho e Mercês, incluindo a ciclovia do Parque Barigui, com retorno à Praça Santos Andrade pela Rua XV de Novembro e Avenida Conselheiro Laurindo.
À noite, às 19h, a Procissão da Festa da Misericórdia sai do Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, na Praça Senador Correia, com 1,5 mil participantes. O trajeto bloqueia as ruas André de Barros, Nilo Cairo, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão, com retorno ao santuário. A SMDT recomenda que motoristas evitem as regiões afetadas e sigam a sinalização provisória.