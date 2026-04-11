Parque Barigui recebe encontro com 300 modelos do Ford Mustang

O 25º Mustang Meeting reúne cerca de 300 modelos do Ford Mustang até este domingo (12/4), no Parque Barigui, em Curitiba. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), com desconto para quem doar 1 kg de alimento não perecível.

Além da exposição de veículos, a programação inclui shows de manobras, apresentações musicais com bandas e DJs, além da participação de preparadores e especialistas do universo automotivo, além de ativações de marcas.

Neste sábado (11/4), a visitação do espaço fica aberta até às 21h. No domingo, a programação começa às 8h e segue até às 18h. Confira, abaixo, o cronograma:

Com apoio do Viaje Paraná, o encontro atrai visitantes de diversas regiões do Brasil e também de países vizinhos, reforçando o potencial do turismo automotivo no estado. A expectativa da organização é receber milhares de pessoas ao longo dos três dias de evento.

A realização é do Mustang Clube do Paraná, uma das principais comunidades de entusiastas da marca no país e o primeiro clube dedicado ao modelo no Brasil. Fundado em 2000, o grupo reúne proprietários e admiradores em encontros, ações e eventos ao longo do ano, promovendo a cultura automotiva e o chamado turismo sobre rodas.

Programação segue até às 18h de domingo. Foto: Viaje Paraná.