Transformação na paisagem da Rua do Outono antecipa clima de inverno

Às vésperas do início do inverno, que começa nesta sexta-feira (20), às 23h42, a tradicional Rua do Outono, entre a canaleta de ônibus da Avenida Padre Anchieta e da Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, em Curitiba, já exibe a paisagem transformada.

As mais de 850 árvores que compõem o cenário perderam as folhas alaranjadas que costumam encantar os curitibanos nesta época do ano. Agora, os galhos ficam à mostra até o início da primavera, quando os liquidambares (Liquidambar styraciflua) retomam o florescimento com folhas verde-escuras.

Com a mudança de estação, o destaque passa a ser das cerejeiras, conhecidas como sakurás, que florescem entre o fim de junho e o começo de julho por apenas duas semanas. Elas podem ser apreciadas em locais como a Rua XV de Novembro, o Jardim Botânico, o Parque Tanguá, a Praça Tsunessaburo Makiguti e a Avenida Anita Garibaldi.

Flagra inesperado no trânsito na Rua do Outono

Na tarde desta segunda-feira (16), por volta das 16 horas, um motorista desavisado foi flagrado dirigindo pela canaleta exclusiva de ônibus da linha Campo Comprido/Centenário. Enquanto seguia de forma irregular pela pista, uma ambulância ultrapassou o caminhão enquanto pedestres caminhavam próximos à via. Veja o momento do flagrante:

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que a canaleta seja utilizada exclusivamente pelo transporte coletivo e, em situações de emergência, por veículos de saúde e segurança pública. Caminhar, pedalar, praticar esportes ou permanecer na faixa para tirar fotos nas canaletas é proibido e perigoso.