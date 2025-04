Rua do Outono de Curitiba já está deslumbrante. Mas tenha cuidado!!

A paisagem já começou a mudar na famosa Rua do Outono, em Curitiba. Nesta sexta-feira (25), já é possível ver a mescla de cores verde e vermelho entre as folhas estreladas.

A previsão é de que até o final de maio as árvores liquidâmbares (Liquidambar styraciflua) estejam “mais vermelhas”, proporcionando um visual incrível na cidade.

São mais de 850 árvores, ao lado da canaleta de ônibus da Avenida Padre Anchieta e da Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nos bairros Campina do Siqueira e Mossunguê.

As árvores que compões a Rua do Outono de Curitiba são originárias da América do Norte (México e Estados Unidos), têm folhas que variam em tons de vermelho e podem passar de 30 metros de altura.

Cuidado com as “Selfies”

A paisagem de encher os olhos atrai muitos visitantes na região. Mas, por se tratar de um trecho de canaleta que circulam biarticulados da linha Centenário/Campo Comprido, a Urbanização de Curitiba alerta para que as pessoas sigam algumas medidas de segurança para não causarem acidentes.

Os registros fotográficos devem ser feitos apenas da calçada, em locais seguros, longe da canaleta.

Em anos passados, algumas pessoas chegaram a deitar no asfalto do corredor dos biarticulados para fazer selfies na Rua do Outono de Curitiba, o que é proibido e coloca em perigo a vida de quem fotografa e a dos passageiros dos ônibus. Muitos também caminham e fazem ensaios fotográficos no meio da canaleta, o que não é permitido.

