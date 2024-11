Tragédia em Antonina: Adolescente morre afogado enquanto nadava com a irmã

Um adolescente de 13 anos morreu afogado em Antonina, no Litoral do Paraná. Ele desapareceu enquanto nadava com a irmã, de 15 anos, no domingo (17), e teve o corpo encontrado no fim da manhã de segunda-feira pelos bombeiros.

De acordo com a corporação, o jovem nadava na Prainha do Cabral quando afundou no mar. A irmã também se afogou, mas foi resgatada por populares que estavam próximas ao local.

Buscas com equipamentos especiais

Equipes realizaram buscas de superfície e mergulhos com apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para varredura aérea.

Na manhã desta segunda-feira (18), foram retomadas as busca e o corpo foi encontrado. A Polícia Civil acompanha o caso.