A tradicional bênção de veículos dos padres capuchinhos da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba, foi transferida para a próxima sexta-feira (8), nos horários entre 6h e 21h. Não será necessário sair do veículo, o uso de máscara será obrigatório e a recomendação é para o motorista levar seu álcool em gel. Normalmente, a benção ocorre na primeira sexta-feira do ano. De acordo com informações da paróquia, o dia da ação em 2021 coincidiu com o dia 1.º de janeiro e, por isso, a bênção foi transferida. Mesmo assim, algumas pessoas foram até o local.

LEIA TAMBÉM – Ano Novo em Curitiba: veja o que fecha e os horários de shoppings, lojas e serviços no feriadão

Desavisado, o motorista Luiz Antonio foi de carro nesta manhã de sexta-feira até a Nossa Senhora das Mercês. Ele não sabia que a data havia sido transferida, mas, por coincidência, acabou conseguindo uma bênção de um dos capuchinhos que conversava com a reportagem da Tribuna. “Eu não estava sabendo. Todo o ano estamos aqui, para começar bem o ano, né. Feliz Ano Novo para todo mundo”, disse o motorista.

Mais informações sobre horários da benção de veículos dos capuchinhos de Curitiba podem ser encontradas na página da Paróquia Nossa Senhora das Mercês na internet. Além da bênção, haverá confissões na igreja o dia todo e missa às 6h30, 8h30, 15h e 19h.