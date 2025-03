Trabalho no exterior: empresas da Alemanha ofertam vagas em feira de Curitiba

Já pensou em trabalhar na Alemanha? Na manhã da próxima segunda-feira (17) o Vale do Pinhão, em Curitiba, promove uma conexão internacional de empregabilidade com a feira Curitiba Conecta Alemanha. O evento terá a presença de representantes de 15 empresas alemãs em busca de trabalhadores interessados em atuar no exterior.

Durante o evento, que será no Pinhão Hub, no bairro Rebouças, as empresas vão apresentar as ofertas de trabalho e estágio, conhecer candidatos, fazer o recrutamento e seleção de interessados nas vagas. O público-alvo são estudantes, graduados e profissionais a partir de 17 anos.

As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser realizadas pela internet: https://conectaalemanha.de. A feira será das 9 horas às 12h30.

Falar alemão não é obrigatório. O evento terá tradutores para facilitar a comunicação. Também é possível conversar em inglês e em alemão. Segundo a organização da feira, as empresas estão de olho nas competências dos candidatos e que estejam dispostos a aprender a língua germânica.

“Um dos fatores que despertaram o interesse dos empresários alemães em buscar trabalhadores em Curitiba é a excelente formação dos profissionais nos níveis técnico, de graduação e pós”, destaca o assessor da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Nicolás Ramírez.

Além das oportunidades das 15 instituições participantes, serão divulgadas vagas de trabalho em Floresta Negra, região sudoeste da Alemanha, com 50 cidades, que reúnem 200 empresas.

Áreas com vagas de emprego abertas na Alemanha

As corporações participantes da feira atuam em diferentes áreas, como Saúde, Educação, Tecnologia e Inovação, Construção Civil, Indústria e Hotelaria. Nos últimos anos, a Alemanha vem buscando mão-de-obra estrangeira para suprir um déficit de mais de 600 vagas a serem preenchidas no país.

“Teremos vários estandes onde os candidatos vão poder conversar diretamente com os CEOs dessas empresas, conhecer os objetivos de cada organização, sua cultura e seus valores”, destaca Sara Monteiro Saad, CEO da Talents 4, agência organizadora da feira.

O que levar para a feira

Além da inscrição prévia no evento, os interessados devem levar currículo atualizado. Não há necessidade de passaporte ou visto. Todo processo legal para a mudança dos candidatos selecionados será acompanhado pelas contratantes e pela agência.

Serviço – Feira Curitiba Conecta Alemanha

Horário: das 9h às 12h30

Local: Pinhão Hub (Rua Engenheiros Rebouças, 1.732, Rebouças)

Público-alvo: estudantes, graduados e profissionais a partir de 17 anos. O evento terá tradutores português-alemão.

Inscrições gratuitas: https://conectaalemanha.de