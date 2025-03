Nuvem colorida surge em céu do Paraná e impressiona moradores

Uma ‘nuvem colorida’ chamou atenção de moradores de Santa Cruz de Monte Castelo, no Noroeste do Paraná, nesta sexta-feira (14). O fenômeno raro e belo, que lembra um pequeno arco-íris, se destacou no céu e foi observado com curiosidade no município paranaense.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica que esse é um fenômeno óptico que recebe o nome de nuvem iridescente. De acordo com o Simepar, não é algo tão comum de se ver.

Também não é coincidência que ele lembre um arco-íris, pois a explicação do que forma a nuvem iridescente é semelhante a desse fenômeno. O aspecto colorido acontece quando a luz solar se espalha e reflete cores ao passar pela nuvem.

Foto: Colaboração Portal da Cidade Loanda

A nuvem iridescente também pode ter outros formatos. Em algumas situações o fenômeno pode ser observado nas bordas das nuvens, parecido com um contorno.