Curitiba recebe ‘Giselle’: um dos balés mais aclamados da história

Curitiba recebe espetáculo de balé em abril, considerado um dos mais aclamados da história. A Fundação Cultural de Curitiba traz para o Teatro Guaíra o clássico “Giselle“, interpretado pela Curitiba Companhia de Dança, nos dias 8 e 9, às 20h. Os curitibanos terão a oportunidade de assistir a essa obra-prima da dança por preços acessíveis, com ingressos a partir de R$ 37,50, já disponíveis na plataforma Disk Ingressos.

O espetáculo promete encantar o público local com um elenco de peso, trazendo estrelas da dança nacional para as terras das araucárias. Os papéis principais de Giselle e Albrecht serão interpretados por Juliana Valadão e Cícero Gomes, primeiros bailarinos do prestigiado Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Como se não bastasse, a apresentação contará com a participação especial de Ana Botafogo, um dos maiores nomes do balé brasileiro.

Pensando na formação cultural dos jovens curitibanos, haverá uma sessão exclusiva para estudantes das escolas municipais no dia 9, às 15h. É uma oportunidade única para que a nova geração tenha contato com essa expressão artística tão refinada.

“Giselle” é reconhecido mundialmente por sua delicada fusão entre técnica apurada e profunda carga emocional. A obra, com coreografia original de Jean Coralli e Jules Perrot e trilha sonora de Adolphe Adam, narra uma comovente história de amor, traição e redenção.

História de amor e tragédia

O enredo gira em torno de Giselle, uma jovem camponesa que se apaixona por Albrecht, um nobre disfarçado de plebeu. Ao descobrir a verdadeira identidade de seu amado, Giselle sucumbe ao desespero e morre, transformando-se em um espírito Wili – entidades que vingam mulheres traídas. No entanto, o amor incondicional de Giselle a leva a proteger Albrecht, culminando em um desfecho emocionante e repleto de lirismo.

Não perca a chance de presenciar essa obra-prima do balé clássico em Curitiba. Os ingressos estão à venda com valores entre R$ 37,50 (meia-entrada) e R$ 75,00 (inteira). O Teatro Guaíra, localizado na Rua XV de Novembro, 971, no Centro, será o palco desse espetáculo imperdível nos dias 8 e 9 de abril, às 20h.