Loja tradicional de Curitiba celebra aniversário da cidade com estrelas sertanejas

Curitiba se prepara para comemorar seus 332 anos em grande estilo, e a Omar Calçados também quer celebrar. A empresa anunciou uma festa para o dia 29 de março, com shows da dupla sertaneja Munhoz e Mariano e abertura de Thiago Carvalho, além de muitos brindes para os participantes.

O evento acontecerá na Rodeo, casa noturna referência em música sertaneja na capital paranaense. Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Omar Calçados até 16 de março e torcer para serem selecionados. A festa é aberta para maiores de 18 anos, com exceção de jovens de 17 anos completos, que podem comparecer acompanhados dos pais.

+ Leia mais Linha Turismo terá tarifa a R$ 6 para moradores de Curitiba

Adriana Raad, diretora da Omar Calçados, explica a motivação por trás do evento. “Este ano queremos fazer algo diferente e dar um presente para o público da cidade. Identificamos que uma grande parcela curte sertanejo e todo o evento está sendo planejado para que seja uma festa incrível!”, vibrou.

A empresária ressalta que a participação na seletiva é gratuita e os contemplados receberão um par de convites. “Nossos convidados não irão sozinhos para festa, não. E quem não é cliente pode concorrer também. Todo mundo tem chance”, afirma Adriana.

Munhoz e Mariano, dupla mato-grossense conhecida nacionalmente, prometem agitar a noite com hits como “Camaro Amarelo”, “Balada Louca” e “Dois Palhaços”. Já Thiago Carvalho, responsável pelo aquecimento da festa, traz na bagagem sucessos como “Arranhando o Azulejo” e “Beijoqueira”.

Omar Calçados

Com 30 lojas físicas no Paraná e presença digital consolidada, a Omar Calçados se orgulha de fazer parte da vida dos curitibanos e paranaenses. “Em cada passo, estamos lá para proporcionar não apenas calçados, mas experiências inesquecíveis”, destaca Adriana Raad.

A empresa se diferencia pela confiança dos clientes, oferecendo produtos genuínos, variedade e preços justos. “O que nos destaca é a confiança que os clientes depositam em nós: produtos genuínos, um amplo mix de produtos para oferecer variedade e atender as necessidades e expectativas de nossos clientes, sempre com preços justos, política de troca descomplicada e um compromisso inabalável com a satisfação do cliente, tanto durante quanto após a compra”, finaliza a diretora.

Serviço

Festa da Omar Calçados – Aniversário de Curitiba

Data: 29/3/2025, a partir das 21h

Local: Rodeo

Shows: Thiago Carvalho (23h) e Munhoz e Mariano (01h)

Inscrições: Até 16/03/2025 em www.omarcalcados.com.br/festa