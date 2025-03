Homem é acusado de matar cães envenenados em condomínio de luxo na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 67 anos é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) pelo crime de maus-tratos aos animais. Ele é suspeito de provocar a morte de vários cachorros em um condomínio de luxo em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As investigações apontam que nos últimos cinco anos diversos animais morreram envenenados e que dezenas de outros cães não faleceram, mas foram vítimas de tentativas de envenenamento. A PCPR explica que os condôminos encontraram sacolas com alimentos envenenados nas garagens e jardins das casas.

Câmeras de segurança dentro do condomínio registraram o homem arremessando, em um dos quintais, uma sacola com um pão de queijo recheado com um material escuro. O alimento foi recolhido e encaminhado para perícia.

Na manhã desta sexta-feira (14) os policiais civis cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. Celulares foram apreendidos e serão encaminhados para análise pericial.