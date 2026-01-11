Tornado de São José dos Pinhais percorreu mais de 1km; hiper zoom mostra como ficou o bairro atingido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tornado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, neste sábado (10/1), percorreu pouco mais de um quilômetro entre os bairros Guatupê e Borda do Campo. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno foi classificado como F2 na Escala Fujita, com ventos estimados entre 180 km/h e 253 km/h.

Imagens de radar indicam que o funil se formou por volta das 17h40. Naquele momento, o Paraná enfrentava um cenário de forte instabilidade, com elevada oferta de calor e umidade, além da influência de um sistema de baixa pressão que se formou entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e avançou em direção ao oceano.

“A célula de tempestade mais severa se desenvolveu no fim da tarde sobre Almirante Tamandaré e Colombo, deslocou-se sobre Curitiba, provocando ventos intensos e precipitação de granizo, e avançou até São José dos Pinhais”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

Apesar de estreito e de curta duração, o tornado causou danos significativos, atingindo cerca de 350 residências na Região Metropolitana de Curitiba. Foram registrados destelhamentos, danos estruturais e quedas de árvores em diferentes pontos da área afetada. Confira, abaixo, como ficou a cidade:

A mesma célula de tempestade seguiu em direção ao Litoral do Paraná, provocando fortes temporais em Guaratuba e Matinhos. Em Guaratuba, as rajadas de vento ultrapassaram os 60 km/h, e o acumulado de chuva superou 60 milímetros em menos de meia hora.

