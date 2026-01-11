Chuva a prestação marca Curitiba e alerta de temporal segue até segunda-feira

As pancadas de chuva intercaladas com períodos de sol — cenário que muitos moradores definiram como “chuva a prestação” — marcaram o tempo em diferentes bairros de Curitiba neste domingo (11) e seguem chamando a atenção de quem circula pela cidade.

O comportamento irregular do clima ocorre em meio a um alerta amarelo de temporal válido para todo o Paraná, incluindo a capital, até as 10h desta segunda-feira (12), com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Ao longo deste domingo, o tempo em Curitiba permanece instável, com sol aparecendo entre nuvens e pancadas de chuva mal distribuídas. Esse tipo de situação é comum no verão, quando o calor e a umidade favorecem a formação rápida de nuvens carregadas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o abafamento observado principalmente no período da tarde contribui para o avanço das instabilidades sobre a região.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, “instabilidades gradualmente vão ganhando força sobre o Paraná nesta tarde de domingo. No momento chove forte em alguns pontos do Centro-Sul e Noroeste paranaense. No Norte, Campos Gerais e no Leste está bem abafado, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade nas próximas horas”. Esse padrão explica por que alguns bairros registram chuva forte enquanto outros permanecem apenas com céu nublado e calor.

Para a segunda-feira (12), a previsão do tempo indica manutenção da instabilidade em Curitiba. A temperatura máxima deve chegar aos 23 °C, sem grandes elevações em relação aos dias anteriores, e o volume de chuva previsto é de aproximadamente 4,3 milímetros ao longo do dia. Mesmo com acumulado relativamente baixo, podem ocorrer pancadas rápidas, acompanhadas de vento.

O alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e chance de queda de granizo. O risco é considerado baixo para cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, mas a recomendação é de atenção redobrada, especialmente no início da semana.

Previsão do tempo para Curitiba: como fica?

Em resumo, o clima em Curitiba segue típico de verão: calor, sensação de abafamento e chuva irregular. A orientação dos meteorologistas é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e evitar exposição em áreas abertas durante pancadas mais intensas, principalmente enquanto o alerta de temporal estiver em vigor.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉