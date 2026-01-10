Confirmado Tornado em São José dos Pinhais; muito estrago e população apavorada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As fortes chuvas que fizeram o dia virar noite em Curitiba neste sábado (10/01), causaram estragos consideráveis na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana da capital paranaense. Ventos muito fortes destelharam casas e arrancaram coberturas metálicas. Um movimento circular de nuvens assustou quem registrava a força da tempestade que atingiu a cidade, com mais intensidade no bairro Gatupê.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) analisa os dados e imagens recebidas para determinar se foi registrado um possível tornado na região. Alguns bairros da região estão sem luz e equipes da Copel estão mobilizadas.

A Defesa Civil Municipal reforçou o alerta à população em razão das chuvas intensas e dos ventos fortes registrados. Rajadas como as que atingiram a cidade podem provocar queda de galhos e árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e riscos em áreas abertas.

Equipes da Defesa Civil local estão de prontidão para garantir a segurança da população. Em caso de emergência, especificamente em São José dos Pinhais, deve-se entrar em contato pelos telefones 190 ou (41) 99231-0817.

Governo monitora situação

Por conta das chuvas que atingem as cidades do Litoral do Paraná desde às 18h30, a organização do Verão Maior Paraná monitora a situação em tempo real com suporte da Defesa Civil do Estado, que analisa as condições climáticas. A equipe do Verão aguarda novos dados do Simepar e da Defesa Civil às 20 horas.

A orientação de momento é buscar abrigo e proteção fora da orla. Painéis instalados na arena reforçam essa mensagem. Há Alerta Vermelho em toda a região.