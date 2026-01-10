Morre Isabel Veloso, influenciadora paranaense que tinha câncer terminal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A influenciadora paranaense Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10/1) em decorrência de complicações do câncer. A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, por meio das redes sociais. Ela estava internada em Curitiba.

Isabel foi diagnosticada em 2021, aos 15 anos, com linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Desde então, passou a compartilhar nas redes sociais a rotina de tratamento, as dificuldades da doença e reflexões sobre a vida. Os relatos e a forma aberta de abordar o tema fizeram com que ela ganhasse visibilidade e milhares de seguidores em todo o país.

Em 2024, Isabel se casou e deu à luz o primeiro filho, Arthur, que nasceu em Cascavel, no Oeste do Paraná. Em maio de 2025, a influenciadora anunciou que a doença havia entrado em remissão. Meses depois, em outubro, passou por um transplante de medula óssea como parte do tratamento do retorno da doença.

Desde novembro do ano passado, Isabel estava internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Após apresentar sinais de melhora, voltou a ser entubada para tratar um quadro grave de pneumonia. O estado de saúde se agravou, levando à morte confirmada neste sábado.

Nas redes sociais, Lucas Borbas lamentou a perda e prestou uma homenagem à trajetória da esposa. “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além”, escreveu.