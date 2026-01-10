Dia vira noite em parte de Curitiba; chuva forte e vendaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia se concretizou no final da tarde deste sábado (10/01). O tempo fechou rapidamente após as 16h e a chuva veio forte, começando pela região Norte de Curitiba e cidades da região metropolitana, num movimento pouco comum. Ventos fortes também atingiram diversos bairros da capital.

>>> Em São José dos Pinhas ventou muito forte. Imagem que circulam pelas redes sociais sugerem um possível tornado. Leia mais!

Segundo a previsão do tempo, os temporais previstos tendem a ser rápidos, mas podem vir acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e, de forma pontual, queda de granizo.

As áreas com maior risco são as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, onde já foram registrados acumulados superiores a 60 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).