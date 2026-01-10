Fim de semana em Curitiba começa com chuva: previsão de temporais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba amanheceu sob chuva neste sábado (10/1). O cenário deve se repetir ao longo de todo o fim de semana no Paraná. A instabilidade é provocada pela atuação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical, que favorece a formação de nuvens carregadas em diferentes regiões do estado.

Os temporais previstos tendem a ser rápidos, mas podem vir acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e, de forma pontual, queda de granizo. As áreas com maior risco são as regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, onde já foram registrados acumulados superiores a 60 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

“A tendência é de que o tempo se mantenha bastante instável. Novas áreas de chuva são observadas sobre o Paraguai e o Oeste do Paraná e, ao longo do dia, avançam novamente sobre o estado”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Segundo o órgão, as instabilidades são intensificadas pela frente fria, que permite o ingresso de umidade proveniente da região Amazônica. Esse fluxo de umidade, combinado com o aquecimento diurno, cria condições favoráveis para a formação de tempestades.

A frente fria está associada a um ciclone extratropical que atua na altura do Uruguai e deve se deslocar para o oceano no domingo (11/1). Apesar disso, o sistema de baixa pressão não atua de forma direta sobre o Paraná.

Em Curitiba e nas cidades do Litoral, as temperaturas seguem elevadas, o que contribui para o aumento da instabilidade atmosférica. Na capital, os termômetros podem chegar aos 29 °C ao longo do dia. Já no Litoral, a máxima prevista é de 30 °C. Mesmo com o calor, o tempo deve permanecer instável, com alternância entre períodos de chuva e aberturas de sol.