Ponte de Guaratuba é projetada no céu do Paraná em show de drones

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O DJ Alok realizou um show com projeções de drones na noite de sexta-feira (9) em Matinhos, litoral do Paraná, atraindo um público recorde de 338 mil pessoas. Durante a apresentação, que começou às 22h25, 300 drones foram utilizados para criar imagens no céu, incluindo uma projeção da Ponte de Guaratuba, obra em construção que ligará as cidades de Matinhos e Guaratuba.

O show de Alok abriu oficialmente o festival, considerado o maior evento gratuito de verão do Brasil. Nos próximos dias, estão programadas outras 39 apresentações ao longo de cinco finais de semana, distribuídas entre os palcos de Matinhos e Pontal do Paraná.

A Ponte de Guaratuba, destacada na apresentação de drones, é uma obra de infraestrutura significativa para a região. Com 1.240 metros de extensão, o projeto está 85% concluído e tem previsão de entrega para abril do próximo ano. A estrutura contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia e passeios, visando eliminar a necessidade de travessia por ferry-boat entre as cidades litorâneas.