Luan Pereira e CountryBeat brilham em Pontal do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor Luan Pereira e a dupla CountryBeat se apresentaram nesta sexta-feira (09) em Pontal do Paraná, no Litoral do Paraná, atraindo um público de 31 mil pessoas. O evento faz parte da programação do Verão Maior Paraná, festival gratuito que acontece no litoral do estado.

Luan Pereira abriu seu show com o hit “Wi-Fi” e emendou outros sucessos como “Moletom”, “Falta de Quê?”, “Orçamento” e “Dentro da Hilux”. Já o CountryBeat, formado por Mateus Félix e Leo Souzza, apresentou músicas como “Os Rodeio Tá Chegando (Pa Pa Pa)” e “Um Maluco Cowboy”.

Esta foi a segunda maior plateia da história deste palco no Verão Maior, ficando atrás apenas do show do grupo É o Tchan em 2024, que reuniu 42 mil pessoas. No mesmo final de semana, o DJ Alok levou 338 mil pessoas ao show em Matinhos, estabelecendo um novo recorde de público para o evento.

A programação do Verão Maior Paraná continua nos próximos finais de semana até fevereiro, com shows gratuitos de artistas nacionais e locais em diversas cidades do litoral paranaense. Neste sábado (10), Pontal do Paraná recebe os grupos de pagode Atitude 67 e Kamisa 10, enquanto Matinhos terá apresentações do DJ Jiraya Uai e da dupla Zé Neto & Cristiano.

Show do Verão Maior em Pontal do Paraná. Foto: Roberto Dziura Jr / AEN