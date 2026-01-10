Verão Maior Paraná

Show de Alok reúne 338 mil pessoas em Matinhos no Verão Maior Paraná

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
Atualizado: 10/01/26 07h32
Drones foram um dos destaques da estreia dos shows do Verão Maior Paraná. Foto: Ernani Ogata

O DJ Alok atraiu um público recorde de 338 mil pessoas para seu show gratuito na praia de Matinhos, no litoral do Paraná, na noite de sexta-feira. O evento faz parte do festival Verão Maior Paraná, promovido pelo governo estadual.

As batidas eletrônicas foram acompanhadas por um espetáculo visual com luzes, lasers, telões e 300 drones no céu. O público começou a se aglomerar desde as 4h da manhã para garantir um bom lugar.

O setlist incluiu remixes de grandes sucessos e músicas autorais do DJ. Um dos destaques foi a participação especial de Zeeba, parceiro de Alok em hits como “Hear Me Now”, que tem quase 2 bilhões de execuções nas plataformas digitais.

O público diverso incluía desde crianças até adultos. Lucas Carvalho, de 8 anos, disse ser fã do DJ desde pequeno. Já Kauê Moritz Pit comemorou seu aniversário de 17 anos durante o show.

Este foi o primeiro de 39 shows gratuitos programados para o Verão Maior Paraná, que acontecerá até 8 de fevereiro em Matinhos e Pontal do Paraná. Outros artistas confirmados incluem Zé Neto e Cristiano, Ana Castela e Gusttavo Lima.

