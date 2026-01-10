Concurso da Guarda Municipal de Curitiba divulga locais de prova

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto AOCP divulgou nesta sexta-feira (9/1) o edital com horário e locais de prova do concurso público da Guarda Municipal de Curitiba. A prova objetiva, primeira etapa do concurso, será realizada no dia 18 de janeiro.

A partir de segunda-feira (12/1), os candidatos poderão imprimir o cartão de informação, documento obrigatório no dia da aplicação da prova. O edital com informações detalhadas pode ser consultado no site do Instituto AOCP.

Conforme estabelecido, os candidatos devem comparecer ao local de prova com no mínimo 45 minutos de antecedência, portando documento oficial com foto, o cartão de informação e caneta esferográfica transparente azul ou preta.

A prova contará com 40 questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática, História e Geografia de Curitiba, além de Noções de Direito e Legislação. O local de prova não poderá ser alterado pelo candidato.

As provas serão aplicadas em 13 locais distribuídos por Curitiba, incluindo colégios estaduais, universidades e faculdades. A lista completa dos locais está disponível para consulta no edital.