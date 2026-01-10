Programação de verão no Paraná deve trazer R$ 250 milhões para o Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Verão Maior Paraná começou nesta sexta-feira (9) com shows nacionais e internacionais em Matinhos e Pontal do Paraná. O Governo do Estado espera atrair público recorde às praias e movimentar cerca de R$ 250 milhões na economia do Litoral durante a temporada.

O evento, considerado o maior festival gratuito do Brasil, conta com 39 grandes shows gratuitos distribuídos entre os palcos das duas cidades. A abertura em Matinhos foi comandada pelo DJ Alok, um dos principais nomes da música eletrônica mundial. Já em Pontal do Paraná, o público acompanha as apresentações de Luan Pereira e Country Beat.

Além dos shows principais, mais de 50 artistas paranaenses se apresentam nos Palcos Sunset instalados nas praias de Caiobá, Guaratuba e Shangri-lá, no Litoral, e Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. A programação inclui ainda atividades esportivas, culturais e de lazer ao longo de toda a temporada.

Para garantir a segurança do público, foi montado um esquema que envolve a atuação integrada das forças estaduais, com megaoperações das polícias nos dias de grandes shows. Uma novidade é a instalação de mais de 100 câmeras de videomonitoramento inteligentes, integradas aos sistemas da Secretaria da Segurança Pública.

O planejamento do governo envolveu também a ampliação da estrutura das arenas, com espaços maiores para Pessoas com Deficiência, e o reforço no policiamento. Ao todo, mais de 3 mil pessoas estão trabalhando no evento, entre policiais, estagiários e equipes de todo o governo.