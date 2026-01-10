Bombeiros alertam: cuidado ao transportar crianças em veículos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada do verão e das férias escolares, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a importância do uso correto de dispositivos de retenção veicular para crianças. O aumento da movimentação nas estradas torna crucial a utilização adequada de bebê conforto, cadeirinhas e assentos de elevação para reduzir riscos de ferimentos graves e mortes em acidentes.

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, porta-voz do CBMPR, destaca que a segurança no trânsito é uma extensão da responsabilidade parental. “Garantir que a criança esteja no dispositivo adequado é também garantir seu bem-estar e vida”, ressalta. Ela explica que cada faixa etária requer um equipamento específico, considerando peso, altura e idade.

Para bebês até um ano ou 13 kg, o bebê conforto é obrigatório e deve ser instalado de costas para o movimento do carro. Crianças maiores devem usar cadeirinhas e, posteriormente, assentos de elevação, sempre respeitando as indicações do fabricante. O sistema Isofix, que fixa a cadeirinha diretamente na estrutura do carro, é destacado como um importante recurso de segurança.

A oficial enfatiza que mesmo em trajetos curtos, as crianças devem estar devidamente acomodadas nos dispositivos corretos. Levar a criança no colo, mesmo com o cinto de segurança do adulto, não oferece proteção adequada. Além disso, o uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

O CBMPR lembra que, conforme o Código Brasileiro de Trânsito, crianças só podem ser transportadas no banco da frente a partir dos 10 anos ou quando atingirem 1,45 metro de altura. Mesmo assim, o banco traseiro continua sendo o local mais seguro. A corporação reforça que atitudes preventivas simples podem salvar vidas e garantir viagens mais seguras para toda a família durante as férias.