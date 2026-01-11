Bolão de Curitiba acerta a Lotofácil e divide prêmio milionário; Veja o resultado!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um bolão de Curitiba foi um dos grandes protagonistas do concurso 3584 da Lotofácil, sorteado na noite deste sábado (10/01). A aposta coletiva, feita na tradicional lotérica A Pioneira da Sorte, no Centro da capital, acertou todos os 15 números e garantiu R$ 1.784.670,72 em prêmio.

O valor será dividido entre 14 participantes, o que rende cerca de R$ 127 mil para cada curitibano sortudo — dinheiro suficiente para mudar planos, quitar dívidas ou simplesmente começar 2026 com mais tranquilidade.

Resultado da Lotofácil 3584

As dezenas sorteadas foram:

01, 02, 04, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 25

Além do bolão de Curitiba, outras duas apostas também acertaram os 15 números no concurso 3584. Os ganhadores são das cidades de Porto Velho (RO) e São Paulo (SP). Ao todo, o prêmio principal de R$ 6 milhões foi dividido entre os três bilhetes vencedores.

Bolão premiado no coração de Curitiba

A aposta paranaense foi registrada na lotérica A Pioneira da Sorte, um dos pontos mais conhecidos da região central de Curitiba quando o assunto é Loterias Caixa. O bolão com 14 cotas mostrou, mais uma vez, que jogar em grupo pode ser uma estratégia eficiente para aumentar as chances — e compartilhar a alegria.

Imagem mostra uma lotérica de Curitiba onde saiu o prêmio da Lotofácil. Foto: Reprodução/Google

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil por permitir apostas simples e com maiores probabilidades de acerto. O apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais números, aumentando as chances — e o valor da aposta.

Aposta simples (15 números): R$ 3,50

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica credenciada ou pelo site/app das Loterias Caixa

É possível participar de bolões, com divisão do valor da aposta e do prêmio

Próximo sorteio

O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta segunda-feira (12/01/2026) e tem prêmio estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉