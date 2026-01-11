Previsão do tempo em Curitiba: Domingo chuvoso e quente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (11/10), indica um dia chuvoso com temperaturas amenas. Após os estragos e o susto causados por um tornado que atingiu a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana, os curitibanos e os vizinhos podem esperar chuva leve durante o dia, com probabilidade de 40% de precipitação e acumulado de cerca de 4 milímetros.

A temperatura máxima prevista é de 26°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 19°C. A sensação térmica, no entanto, pode chegar a 27°C devido à alta umidade relativa do ar, que atingirá 80% durante o dia.

O tempo em Curitiba estará nublado, com 100% de cobertura de nuvens ao longo do dia. Há também uma considerável chance de trovoadas, com probabilidade de 60% de ocorrência. Os ventos soprarão do noroeste, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem atingir 31 km/h.

Para a noite, o clima em Curitiba deve permanecer encoberto, mas com redução na probabilidade de chuva para 35%. A umidade relativa do ar aumentará para 93%, e os ventos diminuirão para cerca de 10 km/h, vindos do norte-noroeste.

O índice UV (Ultravioleta) máximo será de 5, considerado moderado. Recomenda-se o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol. O nascer do sol está previsto para as 5h37, e o pôr do sol ocorrerá às 19h12.

Fique atento à previsão do tempo em Curitiba e prepare-se para um domingo úmido e com possibilidade de chuvas. Não se esqueça do guarda-chuva ao sair de casa!