Operação no Pico de Matinhos prende suspeitos com drogas

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu dois adultos e apreendeu dois adolescentes suspeitos de tráfico de drogas na região do Pico de Matinhos, no litoral do Paraná, neste sábado (10). A ação ocorreu durante a Operação Verão 2025/2026, após denúncias de moradores sobre a comercialização de entorpecentes no local.

Equipes de patrulhamento com quadriciclos e apoio de viatura realizaram abordagens a indivíduos suspeitos na área central da cidade. Durante as buscas, os policiais encontraram 26 pinos de cocaína, 26 pedras de crack e dois invólucros de maconha, totalizando 37,4 gramas de drogas. Também foram apreendidos R$ 376 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Todo o material apreendido e os suspeitos detidos foram encaminhados às autoridades competentes para as providências legais. A PMPR informou que as ações de policiamento seguem intensificadas em todo o litoral paranaense, visando garantir a segurança de moradores e turistas durante a temporada de verão.

A operação faz parte dos esforços contínuos da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas e outros crimes na região litorânea, especialmente durante o período de maior fluxo turístico. As autoridades contam com a colaboração da população para denunciar atividades suspeitas e contribuir com a segurança pública.