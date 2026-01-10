Resultado da Lotofácil 3584 deste sábado: veja os números

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (10/01) o concurso 3584 da Lotofácil, a loteria queridinha do Brasil. O prêmio para o sortudo que acertar as 15 dezenas está estimado em R$ 6 milhões. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo (SP).
Resultado Lotofácil 3584
– A partir das 21h
A Lotofácil, conhecida carinhosamente como a “queridinha” dos moradores de Curitiba, oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas.
O valor da aposta mínima é de R$ 3,50. Com a facilidade de jogar pela internet, aplicativos oficiais ou em casas lotéricas, a Lotofácil mantém altos índices de arrecadação.