Coreógrafo do quadro Dança dos Famosos é encontrado morto em Curitiba

O coreógrafo Leo Blanco, ex-professor do Dança dos Famosos, foi encontrado morto em sua residência na sexta-feira (9/1), em Curitiba. Ele tinha 47 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O caso ganhou repercussão após uma publicação nas redes sociais da atriz Mariana Xavier neste sábado (10/1). Os dois foram parceiros na edição de 2017 do reality show e mantiveram contato ao longo dos anos.

Segundo a atriz, o último reencontro entre os dois aconteceu em 2025, durante o Carnaval de Salvador, na Bahia. Na publicação, Mariana revelou que Leo enfrentava um quadro de depressão.

“Vivemos tempos difíceis que obrigam muita gente a ser funcional e sorridente mesmo em situações de sofrimento psíquico, porque os boletos seguem chegando e o tempo não para pra que elas se recuperem. Não é frescura, não é falta de fé. É uma doença que não escolhe gênero, classe, idade”, escreveu a atriz.

Natural de Cascavel, no Oeste do Paraná, Leo Blanco construiu carreira na dança e no condicionamento físico. Além de coreógrafo, também atuava como personal trainer. Em 2019, ele voltou ao Dança dos Famosos como parceiro da cantora Luísa Sonza.

