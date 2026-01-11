Oficina de Música de Curitiba tem sertanejo sinfônico e homenagem a Alice Ruiz

43ª Oficina de Música de Curitiba

A 43ª Oficina de Música de Curitiba apresenta uma programação diversificada nesta segunda-feira (12/1), com destaque para o concerto Sertanejo Sinfônico e um sarau em homenagem à poeta Alice Ruiz. Os eventos acontecem em diferentes espaços culturais da cidade.

No Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), às 20h, o cantor Wagner Barreto, vencedor da primeira edição do The Voice Kids Brasil, se apresenta com a Orquestra Experimental da PUCPR. O espetáculo reinterpreta clássicos do sertanejo em arranjos que mesclam o popular e o erudito.

Já no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), às 19h, acontece o ‘Sarau para Alice Ruiz’, celebrando os 80 anos da escritora curitibana. O evento conta com a participação de Rogéria Holtz e Estrela Ruiz Leminski, filha de Alice, além de convidados que interpretarão obras da homenageada.

A programação inclui ainda um concerto de música de câmara na Capela Santa Maria e o espetáculo ‘Entre Marés’, com Jô Nunes interpretando Dorival Caymmi, no Teatro do Paiol, ambos às 19h. Os ingressos para os eventos variam entre R$ 20 e R$ 60.

A Oficina de Música de Curitiba é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, com apoio de diversas instituições e leis de incentivo à cultura.

