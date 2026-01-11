Ações emergenciais

São José dos Pinhais organiza força-tarefa para reduzir danos causados pelo tornado

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 11/01/26 14h53
Foto: Reprodução/ AEN.

Desde a tarde deste sábado (10/1), equipes da Prefeitura de São José dos Pinhais atuam para minimizar os danos provocados pelo tornado que atingiu os bairros Guatupê e Borda do Campo. As primeiras ações emergenciais começaram ainda no sábado, com apoio da Defesa Civil, e os trabalhos de limpeza foram intensificados na manhã deste domingo (11/1).

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o fenômeno atingiu cerca de 350 residências, de diferentes formas, impactando aproximadamente 1,2 mil moradores. Nos casos mais graves, duas famílias ficaram desabrigadas e duas pessoas sofreram ferimentos leves, sem necessidade de internação hospitalar.

Em toda a área afetada, foram registrados destelhamentos, quedas de árvores, danos na rede elétrica e danos estruturais causados pelas rajadas intensas de vento. Para auxiliar na recuperação emergencial das casas, a Defesa Civil encaminhou 2,6 mil telhas, que estão sendo distribuídas às famílias atingidas.

Além da limpeza e da remoção de entulhos, as equipes seguem com o atendimento direto aos moradores da Região Metropolitana de Curitiba. Um Posto de Comando foi instalado na Administração Regional do Guatupê, onde estão concentradas as ações de coordenação, cadastro das ocorrências e orientação à população.

A partir do início da semana, o foco dos trabalhos será ampliado para as vistorias técnicas, com o objetivo de avaliar riscos estruturais em imóveis danificados e definir as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores antes do retorno às residências.

Simepar classifica tornado como F2

Após análise de imagens, dados meteorológicos e sobrevoo da área atingida, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou o fenômeno como um tornado de categoria F2, na Escala Fujita. 

Esse nível corresponde a ventos estimados entre 180 km/h e 220 km/h, capazes de causar danos consideráveis em edificações, árvores e infraestrutura urbana. A escala utilizada é a mesma aplicada em novembro do ano passado, em Rio Bonito do Iguaçu.

