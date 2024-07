Tiroteio em bar de Curitiba deixa dois mortos e seis feridos em ataque

Um tiroteio em um bar na Vila Torres, na região do Prado Velho, em Curitiba, terminou com duas pessoas mortas e seis feridas na noite de sexta-feira (12). O crime aconteceu quando duas pessoas efetuaram disparos contra o estabelecimento, localizado na Rua Sérgio Dudeck.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) repassadas à RPC, os dois atiradores chegaram no local em um carro. Eles desceram do veículo atirando contra as pessoas que estavam dentro do bar.

Um homem de 34 anos foi baleado e saiu correndo. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na rua. Já a segunda vítima fatal morreu dentro do bar. Os dois atiradores fugiram após efetuarem os disparos. Conforme a RPC, o dono do bar está entre os baleados.

Polícia Civil está investigando o caso

Por meio de nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que está investigando o caso para entender a dinâmica do fato e descobrir quem são os responsáveis pelo crime.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”