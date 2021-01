Um tigre da Malásia e três pássaros foram apreendidos numa chácara de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na quinta-feira (28). O homem, que seria fiel depositário dos animais, ou seja, estaria com eles durante um processo judicial, chegou a se recusar a deixar as equipes policiais entrarem em sua chácara.

Conforme contou o tenente Lucas Nogueira, do Batalhão de Polícia Ambiental, foram dois dias de trabalho. “A equipe da Força Verde foi acionada para prestar apoio aos agentes do Ibama e do Zoológico de Curitiba. Fomos até a chácara, na RMC, um dia antes, mas o proprietário não nos deixou entrar.”

Foto: PM/Divulgação.

Por meio de um mandado de busca e apreensão, as equipes tiveram acesso ao local e conseguiram recolher os animais. Após a retirada do tigre e das aves da chácara, os animais foram encaminhados ao Zoológico de Curitiba, onde serão cuidados a partir de agora.

Assista abaixo ao vídeo do resgate do tigre pela equipe do Zoológico de Curitiba: