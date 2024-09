Terreno à venda em Curitiba por R$ 47,5 mil? Lote fica no Boqueirão

Na sessão desta segunda-feira (9), em primeiro turno, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) avalizou mensagem do Executivo que solicita ajustes em operação imobiliária. Trata-se da venda direta de um lote público, situado no bairro Boqueirão, aprovada pelos vereadores em março deste ano. A votação sobre terreno à venda em Curitiba é matéria constante na casa.

O texto da lei municipal 16.298/2024 estabeleceu que a venda direta da área de 100,95 m², na rua Jayme Alexandre Azevedo, seria feita de forma direta ao requerente do processo, pelo valor de R$ 47,5 mil.

No entanto, o artigo 1º da autorização legislativa trouxe erros na descrição de quais ruas e lotes são confrontantes ao terreno, em todas as direções. A nova redação é mais enxuta e mantém a metragem total do imóvel, permitindo assim o terreno à venda em Curitiba.

A alteração é necessária para que a operação imobiliária possa ser efetivada, e assim possa haver o terreno à venda em Curitiba. A votação dos ajustes em primeiro turno foi unânime, com o voto “sim” de 28 vereadores (005.00051.2024). A mensagem depende da confirmação pelo plenário, na sessão desta terça-feira (10).

