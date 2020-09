Uma massa de ar seco e quente vai manter as temperaturas agradáveis durante todo o fim de semana em Curitiba. O sol aparece, esquenta, e os termômetros podem chegar aos 30ºC neste sábado na capital. De acordo com informações do Instituto Tecnológico Simepar, não há previsão de chuva e forte nebulosidade neste sábado.

No domingo, as condições de tempo continuam e o calor pode ser ainda maior em Curitiba e região. O dia começa com 16ºC mas a presença do sol vai fazer com que as as temperaturas alcancem os 32ºC.

No interior do estado, o sol e o calor também devem prevalecer. Na região sul, as mínimas são as menores do estado. No sábado, Rio Negro pode enfrentar mínima de 9ºC, mas o sol logo faz a temperatura subir, podendo chegar aos 30ºC. O calor aumenta no domingo e em Paranavaí, na região noroeste, os termômetros podem marcar 37ºC.