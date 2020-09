Diante das constantes quedas de casos ativos do novo coronavírus, a secretaria municipal de saúde de Curitiba decidiu mudar para a bandeira de alerta amarelo para o coronavírus a partir deste domingo (27). O mês começou em bandeira amarela, que havia entrado em vigor no dia 17 de agosto. Mas com a crescente alta de casos, a prefeitura logo voltou atrás e a bandeira de alerta laranja, mais rigorosa com o funcionamento do comércio e serviços, passou a vigorar a partir do dia 4 de setembro.

A mudança da bandeira ocorre após uma avaliação de nove indicadores, divididos em dois grupos: nível de propagação da doença e capacidade de atendimento da rede. Curitiba chegou a uma nota que varia de 0,01 a 1,99, o que configura bandeira amarela, desde a semana passada. Porém a secretaria manteve em alerta laranja para garantir a troca com mais segurança e assim evitar um novo aumento de casos – como aconteceu da vez anterior.

Fatores que interferem na mudança para a bandeira amarela

Propagação da doença

Número de casos novos confirmados nos últimos sete dias em relação ao número de casos novos confirmados nos sete dias anteriores.

Número de internados por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em UTIs no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de pacientes de covid-19 confirmados em leitos de UTI no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de pacientes de covid-19 confirmados em leitos clínicos no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de casos confirmados nos últimos sete dias para cada 100.000 habitantes.

Número de óbitos nos últimos sete dias para cada 100.000 habitantes.

Capacidade de atendimento

Número de leitos de UTI disponíveis para atender covid-19 no dia.

Número de leitos de UTI disponíveis para atender covid-19 no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.

Número de leitos de enfermaria disponíveis para atender covid-19 no dia em relação ao mesmo número de sete dias atrás.