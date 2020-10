O tempo anda tão maluco no Brasil, especificamente na região Sul do país, que entre um ponto e outro, dentro da mesma região, a variação de temperatura é impressionante. 950 km separam o Morro da Igreja, em Urubici (SC) e a cidade de Paranapoema (PR). A primeira registrou 6°C na tarde deste sábado, enquanto a segunda bateu os 42°C.

As informações são da empresa MetSul Meteorologia.

O tempo em Curitiba e região deve permanecer muitas alterações neste domingo (4), a não ser pela possibilidade de chuvas fracas e isoladas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos que chegam do oceano mantém a nebulosidade e as temperaturas amenas na capital.

A mudança começou na madrugada do sábado (3), depois de vários dias de calor intenso em todo o Paraná. No Litoral, a maior umidade também as temperaturas mais baixas e há chance de chuva mais concentrada por lá.

Conforme aponta o Simepar, o domingo em Curitiba deve ser de temperaturas oscilando entre 12ºC e 18ºC. O mapa meteorológico ainda mostra que os ventos podem chegar aos 52 km/hora. Embora a possibilidade seja mínima, chuvas de baixa intensidade podem ocorrer em vários bairros da capital. Caso ocorram, elas não serão suficientes para amenizar os problemas no abastecimento de água. Há meses, o Paraná sofre uma das suas piores estiagens.

Ainda segundo Simepar, os ventos que sopram do oceano ao longo do dia mantém uma grande concentração de nuvens entre as regiões Sul, Centro-sul, Campos Gerais e Leste do estado. Nas regiões do Interior, o sol predomina e o domingo será de temperaturas elevadas.

Litoral

Nas praias paranaenses, a umidade mais concentrada não permite que o domingo esquente. Também deve chover de maneira mais contínua por lá. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a marcação das temperaturas nos termômetros deve ficar entre 16º C e 20º C.