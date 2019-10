Um temporal com chuva de granizo causou estragos na tarde desta quarta-feira (30), em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. A chuva forte caiu entre 16h20 e 16h40, atingindo de maneira mais significativa as regiões do Jardim Gramados e Jardim Roma.

Após os estragos, a Defesa Civil fez a avaliação do que foi atingido e as equipes de limpeza da prefeitura atuaram em conjunto para limpar as ruas atingidas. O telhado de uma quadra esportiva chegou a ser arrancado com a força do vento. Não há informações sobre feridos.

Segundo a prefeitura, além do trabalho da Defesa Civil, a Copel também foi acionada porque o rompimento de um cabo de energia deixou sem luz o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Pequeno Príncipe e a Escola Municipal Ângela Antônia Misga de Oliveira. Ainda de acordo com a prefeitura, a previsão é de que as aulas ocorram normalmente na quinta-feira (31), mesmo com os estragos.

Pelo Facebook, a vizinha da quadra esportiva que teve o telhado arrancado postou que os pedaços de telha caíram sobre a casa dela. Por causa disso, segundo a postagem, também houve destelhamento da residência.

Conforme a prefeitura de Almirante Tamandaré, foram duas casas destelhadas, além de um ponto de ônibus, na Rua Professora Zelete, no jardim Gramados, e o telhado do ginásio João Purkote Filho. A rede de alta tensão da Copel, que abastece parte do município, também foi danificada, o que provocou a queda de energia. A previsão é que o fornecimento de luz seja completamente restabelecido ainda na noite dessa quarta.

A Defesa Civil do município distribui lonas para as famílias atingidas, em sua sede, na Rua Domingos Scucato, 1350, no Jardim São Domingos. Segundo a administração municipal, não há registro de desabrigados, apesar dos prejuízos causados pelo temporal.