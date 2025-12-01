Temporal em Curitiba: Inmet mantém capital em alerta para mais chuva

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) decidiu manter Curitiba sob alerta amarelo de tempestade para esta terça-feira (02/12). Isso significa “perigo potencial” de chuvas fortes e ventos moderados pela capital. De acordo com a previsão do tempo para Curitiba, o acumulado até terça pode chegar a 14,3 milímetros.

Neste domingo, um forte temporal causou estrados em bairros de Curitiba.

E olha que a situação está mais complicada no interior do estado. Por lá, o alerta é laranja, o que representa um “risco alto”, com possibilidade de chuvas intensas, ventos mais fortes, granizo e outros fenômenos que podem deixar a situação bem preocupante

Mas o que esse alerta amarelo significa para quem está em Curitiba?

É bem provável que o dia seja marcado por instabilidade: pancadas de chuva podem aparecer a qualquer momento, acompanhadas de rajadas de vento moderadas e até trovoadas para assustar a criançada. O volume de chuva nesses casos costuma variar entre 20 e 30 mm/h ou acumulados de até 50 mm/dia.

E não é só isso. Os ventos podem atingir entre 40 e 60 km/h, com chance de granizo, dependendo de como as nuvens resolverem se comportar.

O Simepar não está nada otimista na previsão do tempo para Curitiba. A chuva deve seguir pelo menos até quinta-feira (04/12), com um acumulado total de 15,5 mm nestes três dias. A temperatura vai ficar entre os 16ºC e 27ºC. Não é aquele frio de congelar, mas também não é um calor de rachar.

Com toda essa instabilidade, o tempo deve ficar mais úmido e nublado durante boa parte do dia. Isso geralmente limita a amplitude térmica – ou seja, não vai esfriar muito e nem esquentar demais. Se o sol aparecer, pode dar aquela sensação de abafamento que a gente conhece bem, mas sem picos de temperatura. E a umidade tende a subir, deixando aquela sensação de “ar pesado” que inevitavelmente deixa o sorriso escapar (ou não).

Enquanto a capital lida com o alerta amarelo, o interior do estado está numa situação mais complicada. O alerta laranja indica chuvas intensas, ventos fortes entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de granizo, com risco real de alagamentos, quedas de árvores e cortes de energia.

Nessas áreas, as autoridades recomendam redobrar os cuidados: evitar áreas arborizadas, manter distância de estruturas metálicas e não estacionar veículos próximos a placas ou torres – especialmente quando os raios estiverem caindo.

E aí, prefeitura? Será que não é hora de verificar como estão os sistemas de drenagem pela cidade antes que a chuva chegue com tudo?

