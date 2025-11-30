Moradora de Colombo canta ao lado de Gusttavo Lima

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Este último sábado (29/11) marcou a Pedreira Paulo Leminski quando Curitiba recebeu o aclamado espetáculo “O Embaixador Classic“, turnê que vem conquistando plateias por todo o Brasil com a presença marcante de Gusttavo Lima.

O show, que mescla de forma harmoniosa uma banda base completa com arranjos orquestrais, trouxe ao público curitibano uma experiência que transita entre o intimismo e a grandiosidade, característica desta produção que tem lotado casas de espetáculos.

A noite já começou animada com a dupla Diego & Victor Hugo aquecendo o público na abertura. Mas foi outro momento que deixou os espectadores especialmente surpresos: a participação da jovem cantora Gabi Domingues, que dividiu o palco com o embaixador.

Com apenas 25 anos e uma história de vida marcada pela simplicidade, a moradora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, mostrou que o talento não conhece fronteiras. Ao receber o convite para subir ao palco, Gabi não se intimidou com a magnitude do momento.

Considerada uma das grandes promessas do cenário sertanejo atual, a jovem artista demonstrou maturidade e preparo ao soltar sua voz marcante e potente em duas canções ao lado de Gusttavo Lima: “Coração está em pedaços” e “Onde anda meu amor”.

A química no palco e a segurança vocal impressionaram o público presente, que acompanhou atentamente o momento em que uma artista local dava mais um passo importante em sua trajetória musical.

Com esta participação especial, Gabi Domingues reafirma seu potencial e mostra que está preparada para conquistar espaço no concorrido mercado da música sertaneja nacional.