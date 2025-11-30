Ambev escolhe Curitiba para lançar nova cerveja: leve e sem amargor

Em uma onda de inovação que está varrendo o Sul do Brasil desde meados de outubro, a Ambev apresenta Flying Fish, uma cerveja premium saborizada que promete conquistar até mesmo quem torce o nariz para o amargor tradicional das cervejas. Thais Soares, diretora de marketing da marca, conta a novidade que já está agitando as baladas da região.

A festa de lançamento em Curitiba aconteceu no +55, no dia 24 de outubro. Mas o que é exatamente essa tal de Beyond Beer que a Ambev tanto fala? Thais explica que é uma unidade de negócios focada em descobrir novos nichos de mercado. “Nosso propósito é demonstrar que a inovação não tem limites e que novas experiências para os consumidores podem surgir de qualquer lugar. Incorporamos essa mentalidade como uma força motriz na cultura da companhia”, conta.

+ Leia mais Cinco curiosidades de dentro da cozinha do McDonald’s

Só em 2024, pesquisaram mais de 500 mil pessoas, gerando cerca de 6 milhões de opiniões para guiar o desenvolvimento dos produtos. “Estamos ativamente expandindo nosso alcance para satisfazer as necessidades emergentes e em constante transformação dos consumidores, visando novos gostos e situações de consumo.” A meta é ambiciosa: fazer com que todo brasileiro e brasileira tenha um produto da Ambev que o represente.

Essa visão começou a se materializar em 2023, com o lançamento do Brutal Fruit, o primeiro spritzer da marca, voltado principalmente para o público feminino que buscava coquetéis leves e sofisticados. Agora, com Flying Fish, eles dão mais um passo nessa jornada. “A marca surgiu na África do Sul, e foi de lá também que trouxemos Flying Fish, que já havia se estabelecido como a segunda maior marca pure play do mundo”, explica Thais.

Lançamento de novidades por aqui

Mas por que começar pelo Sul do Brasil? “O Sul é um mercado essencial para o lançamento de novidades; é uma região efervescente, com consumidores que valorizam novas experiências”, justifica a diretora. Tem “flying truck” circulando pelos três estados, distribuindo a cerveja em pontos de venda e orlas, além de festas nas casas mais badaladas como +55 (Curitiba), P12 (Florianópolis) e Boske (Porto Alegre).

O grande diferencial da Flying Fish? Segundo Thais, é “o baixo amargor harmoniosamente combinado com um toque cítrico de limão”. Uma opção super leve e refrescante para quem quer algo diferente, sem aquele amargor característico das cervejas tradicionais.