Ambev escolhe Curitiba para lançar nova cerveja: leve e sem amargor

Em uma onda de inovação que está varrendo o Sul do Brasil desde meados de outubro, a Ambev apresenta Flying Fish, uma cerveja premium saborizada que promete conquistar até mesmo quem torce o nariz para o amargor tradicional das cervejas. Thais Soares, diretora de marketing da marca, conta a novidade que já está agitando as baladas da região.
A festa de lançamento em Curitiba aconteceu no +55, no dia 24 de outubro. Mas o que é exatamente essa tal de Beyond Beer que a Ambev tanto fala? Thais explica que é uma unidade de negócios focada em descobrir novos nichos de mercado. “Nosso propósito é demonstrar que a inovação não tem limites e que novas experiências para os consumidores podem surgir de qualquer lugar. Incorporamos essa mentalidade como uma força motriz na cultura da companhia”, conta.
Só em 2024, pesquisaram mais de 500 mil pessoas, gerando cerca de 6 milhões de opiniões para guiar o desenvolvimento dos produtos. “Estamos ativamente expandindo nosso alcance para satisfazer as necessidades emergentes e em constante transformação dos consumidores, visando novos gostos e situações de consumo.” A meta é ambiciosa: fazer com que todo brasileiro e brasileira tenha um produto da Ambev que o represente.
Essa visão começou a se materializar em 2023, com o lançamento do Brutal Fruit, o primeiro spritzer da marca, voltado principalmente para o público feminino que buscava coquetéis leves e sofisticados. Agora, com Flying Fish, eles dão mais um passo nessa jornada. “A marca surgiu na África do Sul, e foi de lá também que trouxemos Flying Fish, que já havia se estabelecido como a segunda maior marca pure play do mundo”, explica Thais.
Lançamento de novidades por aqui
Mas por que começar pelo Sul do Brasil? “O Sul é um mercado essencial para o lançamento de novidades; é uma região efervescente, com consumidores que valorizam novas experiências”, justifica a diretora. Tem “flying truck” circulando pelos três estados, distribuindo a cerveja em pontos de venda e orlas, além de festas nas casas mais badaladas como +55 (Curitiba), P12 (Florianópolis) e Boske (Porto Alegre).
O grande diferencial da Flying Fish? Segundo Thais, é “o baixo amargor harmoniosamente combinado com um toque cítrico de limão”. Uma opção super leve e refrescante para quem quer algo diferente, sem aquele amargor característico das cervejas tradicionais.