Cinco curiosidades de dentro da cozinha do McDonald’s

A rede de fastfood McDonald’s inaugurou neste último sábado (29/11) a 35º restaurante da rede em Curitiba. A reportagem da Tribuna do Paraná foi conhecer de perto a nova unidade localizada na Avenida Anita Garibaldi, no bairro São Lourenço, e conheceu por dentro a cozinha do restaurante por meio do programa Portas Abertas.

A unidade, que conta também com cardápio e bebidas do Mc Café, vai atender todos os fãs do méqui que moram e passam pela região. Com cozinha bem equipada, organizada e limpa, a Tribuna ficou por dentro de todos os pequenos segredos e curiosidades por trás do balcão. Confira a seguir:

Refrigerante em xarope

Bem diferente da maioria dos restaurantes e lanchonetes, no McDonald’s o refrigerante chega concentrado. As unidades recebem os xaropes da bebida, concentrados, que depois recebem água e são gaseificados com gás carbônico – eles passam dentro de tubos pelo restaurante e chegam até a máquina de refrigerantes.

Saleiro exclusivo

No Méqui, para garantir a padronização do sabor, tanto das batatinhas quanto dos hambúrgueres, recebem uma quantidade adequada de sal. Os hambúrgueres recebem o sal e a pimenta enquanto estão na chapa. Um saleiro exclusivo utilizado no McDonald’s porciona a quantidade exata de sal para as carnes.

As batatinhas seguem também um padrão parecido. Cerca de 40 gramas de sal são depositados cada vez que o saleiro é acionado. A quantidade de sal tempera o equivalente a uma cesta de batatinha recém frita.

Preparação em até 119 segundos

Quando um pedido é feito no Méqui, seja ele pelo delivery, drive thru ou balcão de atendimento do salão, o sanduíche passa a ser preparado. Embora muita gente ainda acredite que os lanches do McDonald’s fiquem prontos antes do pedido ser feito, eles são montados no momento que o pedido é feito.

Como todos os ingredientes já ficam preparados, o hambúrguer grelhado, a salada cortada, o queijo já fatiado, o sanduíche é montado rapidamente. A preparação de um Big Mac, por exemplo, pode demorar 119 segundos para ficar pronto. Não é à toa que se chama fast food.

Arroz e feijão, feijoada e até estrogonofe

Durante a visita à cozinha do Méqui, a reportagem se deparou com panelas de arroz, feijão e carne de panela fresquinhos. A comidinha caseira faz parte da rotina dos funcionários.

Bem diferente do que muitos imaginam, quem trabalha no McDonald’s não come os sanduíches da rede todos os dias. Para garantir uma refeição balanceada todos os dias, uma equipe de nutricionistas desenvolveu um cardápio que garante refeições equilibradas durante o período de pausa dos funcionários.

Cozinha aberta ao público

As cozinhas dos restaurantes do McDonald’s podem ser visitadas sem problemas. O programa Portas Abertas foi criado para mostrar as boas práticas que fazem parte da rotina dos restaurantes da rede.

Na visita guiada é possível conhecer mais sobre os protocolos rígidos de higiene seguidos, segurança e controle de qualidade dos ingredientes e como cada sanduíche, batatinhas e sobremesas são preparados. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas já participaram da visita. Para conhecer mais, basta marcar um horário no restaurante do Méqui mais próximo.