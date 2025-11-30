Curitiba oferece 17 cursos gratuitos de gastronomia natalina em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibilizará 17 cursos gratuitos de gastronomia com temática natalina em dezembro, totalizando cerca de 330 vagas. As aulas acontecerão nas cozinhas comunitárias das unidades Dom Bosco (Tatuquara), Fazenda Urbana (Cajuru), Casa Culpi (Santa Felicidade) e Mercado Municipal (Centro), com opções nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os cursos abordarão temas como preparo de biscoitos finos artesanais, comida natalina, cucas doces e salgadas, confeitaria natalina, boas práticas para serviços de alimentação, empreendedorismo e negócios de oportunidade, comida de boteco, além de elaboração de fichas técnicas e precificação.

As formações têm como objetivo promover capacitação profissional, incentivar o empreendedorismo e fortalecer a segurança alimentar das famílias. Os interessados podem se inscrever gratuitamente através dos links disponibilizados para cada curso.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, ressalta a importância social das formações: “Os cursos de gastronomia social são uma oportunidade real de transformação. Além de despertar talentos e incentivar o empreendedorismo, fortalecem a segurança alimentar e ampliam a renda das famílias”.

As aulas acontecerão entre os dias 1 e 12 de dezembro, com duração média de 3 a 4 horas por dia. Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas culinárias, práticas de higiene e segurança alimentar, além de noções de empreendedorismo voltadas para o setor gastronômico.